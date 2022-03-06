ماذا تفعل اذا رغبت في تعديل موعد العمرة.. #الحج توضح

أتاحت وزارة الحج والعمرة الحصول على تصاريح اداء عمرة رمضان ، كما اتاحت إلغاء التصريح حال وجود الرغبة بتغيير موعـد العمرة، وإعادة الحجز بحسـب الوقت الجديد ، حتي تمكين أكبر عدد من أداء المناسك.

وقال وزارة الحج والعمرة، إنها إتاحت ابتداء من اليوم الأحد، الحجز لتصاريح مناسك العمرة، خلال شهر رمضان ، عبر تطبيقـي «اعتمرنا» و«توكلنا» 2022.

وجاء ذلك لتسهيل فرصة التخطيط المسبق للراغبين بأداء مناسك العمرة ، وحرضا من وزارة الحج والعمرة والجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن .

رفع فترات الحجز للعمرة

وأشارت الوزارة إلى رفع فترات الحجز للعمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12 فترة، بهدف تمكين المستفيد من الاختيار للوقت المناسب، وحال الكثافة العددية في الفترات ستتضح في تقديم الطلب عبر «اعتمرنا» و«توكلنا»، بحسب ترمير الألوان الظاهر عند اختيار الفترة المرغوب بها.

ودعت الوزارة مرتادي المسجد الحرام لضرورة الاستمرار بارتداء الكمامات خلال مناسك العمـرة، وإلغاء التصريح حال وجود الرغبـة لدى ضيف الرحمن بتغيير الموعـد، ويمكنه إعادة الحجز بحسـب الوقـت الجديد بهف تمكين أكبر عدد لأداء مناسك عمرة شهر رمضان المبارك.