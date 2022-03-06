الصناعات العسكرية تعمل على إنتاج طائرة مسيرة بأيدي سعودية

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، المهندس وليد أبو خالد، إنه قبل حلول 2030، سيتم التوطين لأكثر من 50% من الإنفاق العسكري، مشيرا أن الصناعات العسكرية تعمل حاليا على انتاج طائرة مسيرة بأيدي سعودية.

وأضاف خلال لقاء عبر قناة “الإخبارية”، أن الصناعات العسكرية تعمل على إيجاد إحدى أكبر مصانع الذخائر عالميا، لتوطين شتى قطاعات الدفاع.

وانطلقت، النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، اليوم الأحد في الرياض، ويعد الحدث الرائد للدفاع والأمن.

وتنظم الهيئة العامة للصناعات العسكريةالمعرض مرة كل عامين، بهدف دفع عجلة التقدم لصناعات الدفاع والأمن على المستوى المحلي والعالمي وتسليط الضوء على التطورات التقنية بالصناعة وأنظمة التوافق العملياتي وذلك عبر جميع مجالات الدفاع الخمسة، “البر والجو والبحر وأمن المعلومات والفضاء “، وأحدث المعدات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.

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