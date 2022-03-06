مقتل وإصابة 23 إثر انفجار قنبلة بمسجد في أفغانستان

انفجرت قنبلة، اليوم الأحد، عند بوابة مسجد في منطقة “داند باتنا” شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 23 شخصا.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء عن مسئولين حكوميين قولهم إن الانفجار “خلف ثلاثة قتلى من المصلين، وإصابة أكثر من 20 آخرين”.

وجاء الانفجار في حي “خاروتي” بالمنطقة، بعد خروج المئات من المسجد، عقب انتهاء صلاة الجمعة.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأفغانية عن دوافع التفجير، ولا عن الطرف المسؤول عنه، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

من جانبه، قال خالقيار أحمد زاي، رئيس مديرية “الإعلام والثقافة”، للصحفيين، إنهم “بدأوا تحقيقات بشأن الانفجار”.

وهذا أول انفجار قنبلة في إقليم “باكتيا” في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في آب/أغسطس العام الماضي.