مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا بتداولات 11.2 مليار ريال

أقفل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي”، اليوم الأحد، على ارتفاع بقيمة 47.91 نقطة، مسجلا 12804.22 نقاط، بعد تداولات بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن كمية الأسهم المتداولة بلغت 276 مليون سهم، تقاسمتها 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعًا، وتراجعت أسهم 59 شركة.

في السياق؛ أقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم الأحد، على انخفاض 14.56 نقطة، مقفلا عند 24752.46 نقطة، بتداولات 89 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في السوق الموازية خلال التعاملات اليومية الأحد أكثر من مليون سهم، تقاسمتها 4158 صفقة.