الحدود الشمالية الأقل.. 21144 مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تسجيل 21144 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع من 26/ 7/ 1443هـ حتى 2/ 8/ 1443هـ.

وبحسب البيان الأسبوعي؛ أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد إصابات بـ 6322 مخالفة، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية مسجلة 3176، وحلت المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بـ2901 مخالفة.

وحول المناطق الأقل تسجيلا للمخالفات جاءت منطقة الحدود الشمالية الأقل بواقع 329 مخالفة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، على ضرورة الاتلزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.