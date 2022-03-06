الإليزيه: يمكن اللجوء إلى دفعة جديدة من العقوبات ضد روسيا قريبا

قال الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نيره الروسي فلاديمير بوتين بأهمية حماية المنشآت النووية الأوكرانية وضمان أمنها.

وأضاف وفقا لبيان، اليوم الأحد، أن ماكرون طلب من بوتين هدنة إنسانية للسماح بخروج المدنيين عبر ممرات آمنة، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا تزامنا مع إصرار بوتين على تحقيق أهدافه دبلوماسيا أو عسكريا.

وأوضح الييان، أنه يمكن اللجوء إلى دفعة جديدة من العقوبات ضد روسيا قريبا إذا كانت هناك حاجة لذلك، مشيرا إلى أن ماكرون أبلغ بوتين مجددا بضرروة إنهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

وتابع: “بوتين أكد لماكرون أن أحد أهدافه في أوكرانيا هي تحييدها عسكريا، وأن من أهدافه الاعتراف بضم روسيا للقرم والاعتراف باستقلال دونباس”.