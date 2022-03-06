متحدث الصحة: المملكة على مشارف انتهاء جائحة #كورونا

قال مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المرحلة الحالية نكون على مشارف نهاية الجائحة.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “تميزت المملكة باتخاذ إجراءات عالية التأثير وقائياً لحماية المجتمع، والوعي الكبير لمجتمعنا أسهم في مواجهة الوباء وعودة الحياة لطبيعتها. شكراً من القلب، ويستمر لوطننا العزة والمناعة والأمن الصحي والله يحفظكم”.

وودع الدكتور محمد العبدالعالي الملايين من متابعيه بعد أُلفة امتدت لنحو عامين شهدت انعقاد 225 مؤتمرا صحفيا، إذ ظهر اليوم في آخر مؤتمر صحفي خصصته الوزارة لاستعراض أوضاع جائحة “كورونا” والمرضى، والمتعافين، واللقاحات، ومن هم على أسرّة الإنعاش.