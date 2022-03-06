“دانون” الغذائية و “أميركان إكسبريس” المصرفية توجهان ضربة قاسية لروسيا

وجهت شركتا دانون للأغذية، وأميركان إكسبريس المصرفية ضربة عنيفة للاقتصاد الروسي.

وقالت شركة دانون الفرنسية إنها قررت تعليق جميع المشاريع الاستثمارية في روسيا، لكنها تحافظ حاليا على إنتاج وتوزيع منتجات الألبان الطازجة وأغذية الرضع، لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان المحليين

وعلى جانب آخر علمت مصادر لرويترز أن بطاقات American Express الصادرة عالمياً لن تعمل بعد الآن في المتاجر أو في أجهزة الصراف الآلي في روسيا

و أكدت المصادر أن البطاقات الصادرة عن البنوك الروسية خارج روسيا على شبكة American Express لن تعمل أيضا ..