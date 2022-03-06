الانضباط تعاقب #النصر.. تعرف على قرارات اللجنة كاملة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم، معاقبة نادي النصر بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب وتنفيذها في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه ضمن مسابقة دوري المحترفين وذلك لرمي جمهوره (3) علب في مواجهة الهلال.

كما قررت إيقاف لاعب نادي النصر/ فونيس موري (2) مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الهلال

كما قررت معاقبة النصر بمنع الجماهير من الحضور في المباراة المقبل بعد رمي علب فارغة في مباراته الهلال الأخيرة.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي الاتحاد عبدالرحمن العبود مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي وذلك لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب ضمك.

وقررت إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) لتأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرضية الملعب أمام النصر مما أدى إلى تأخر بداية المباراة.

كما قررت إيقاف لاعب نادي ضمك/ مازن أبو شرارة مباراتين (2) بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الاتحاد.