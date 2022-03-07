طقس_اليوم: انخفاض درجات الحرارة بشمال #المملكة #صباح_الخير #طقس_السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الاثنين الموافق السابع من مارس 2022 أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.

وبحسب التقرير فإنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية ، والرياض، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 14-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية تصل إلى 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.