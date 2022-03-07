عاجل.. #النفط قرب 130 دولاراً للبرميل

قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 10%، في ظل المخاوف من فرض حظر على النفط الروسي، من جانب أميركيا وأوروبا ، خلال المحادثات النووية الإيرانية.

وصعد سعر خام برنت إلى 129.5 دولار، مرتفعا بنسبة 9.56%، كما زاد الخام الأميركي إلى 125.17 دولار مرتفعا بنسبة 8.23%

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية ، ليقفز برنت بنسبة 18% مقتربا من 140 دولارا للبرميل، كما سجل خام الأميركي تجاوز 130 دولارا للبرميل، قبل تقليص مكاسبهما.

وصعد خام برنت الأسبوع الماضي بنسبة 21% في ظل المخاوف من فرض حظر على نفك روسيا من جانب أوروبا والولايات المتحدة.