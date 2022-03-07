تفاصيل أكثر من 13 ألف قرار صدرت بحق مواطنين ومقيمين

أصدارت الجوزارت أكثر من 13.3 الف قرارًا إداريًا، اليوم الاثنين، بحق مواطنين ومقيمين مخالفين، وتنوعت العقويات بين ترحيل وسجن وغرامة.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أن لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, أصدرت خلال شهر رجب 1443 ه 13330 قرارًا إداريًاـ، بحق مواطنين ومقيمين، وذلك لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما تنوعت العقوبات بين الترحيل والسجن والغرامة.

وشددت “الجوازات” على المواطنين والمقيمين أصحاب المنشآت، عدم إيواء أو نقل أو تشغيل مخالفي أمن الحدود وأنظمة الإقامة والعمل، أو مساعدتهم من خلال “فرص عمل أو سكن أو نقل” أو التستر عليهم .

ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) لجميع مناطق المملكة.