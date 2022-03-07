إدراج 70شركة جديدة على طاولة “تداول”

تدرس هيئة السوق المالية السعودية وتداول تتدرسان عدد من طلبات لإدراج 70 شركة بالسوق الرئيسية ونمو، وكانت الهيئة قامت بإدراج 14 شركة جديدة منذ بداية 2022 ووافقت على طرح وإدراج 4 شركات.

وحدد الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول” السعودية خالد الحصان، موعد طرح المنتج الثاني من المشتقات خلال الربع الثاني من2022، وأيضا عقود خيارات الشركات، حيث تعمل تداول على تنويع المصادر للدخل، وبدأ ذلك من هيكلة المجموعة، بحسب العربية.

ووصف الإدراجات بسوق الأسهم بأنهعا في “أفضل حالاتها” ، ونعمل على التطوير والتحديث لسوقي الدين والمشتقات.