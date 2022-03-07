تعرف على أسعار #الذهب اليوم في #السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين ارتفاعا في الأسواق، فيما سجل قفزات بالسوق العالمي متأثرا بالحرب الروسية الاوكرانية.

أسعار الذهب في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 240.89 ريال ، بما يعادل 64.24 دولار ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 220.82 ريال، بما يعادل 58.88 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر أنتشارا، اليوم الاثنين في السعودية 210.78 ريال بما يعادل 56.21 دولار

اسعار الذهب الاقتصادي في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة اليوم، نحو180.67 ريال بما يعادل 48.18 ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 140.52 ريال ، بما يعادل 37.47 دولار .

سعر أونصة الذهب في السعودية

وبلع سعر بيع أونصة الذهب نحو 7,492.50 ريال بما يعادل 1,998.00، فيما سجل سعر شراء أونصة الذهب اليوم 7,496.25 ريال بما يعادل 1,999.00 دولار

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل جنيه الذهب 8ج عيار 21 في السعودية 1,686.23 ريال ، بما يعادل 449.66 دولار ، وبلغ جنيه الذهب 8ج عيار 22 اليوم في المملكة 1,766.53 ريال ، بما يعادل 471.07 دولار، وجاء سعر جنيه الذهب 8ج عيار 24 اليوم 1,927.12 ريال ، بما يعادل 513.90 دولار.

اسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعارالذهب عالميا، اليوم الاثنين، في ظل زيادة الطلب من المستثمرين على الملاذ الآمن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع سعر المعدن النفيس، في تداولات اليوم الاثنين، ليكسر حاجز الـ2,000 دولار للأوقية .

وصعد سعر الذهب بالسوق الفورية 1%، بحلول الساعة 5:20 بتوقيت غرينتش، ليصل لـ 1,986.29 دولار للأوقية بعدما وصل لأعلى مستوي منذ 19 أغسطس/آب 2020 عند 2,000.69 مستهل الجلسة الآسيوية. ليسجل 1,989.96 آخر التعاملات.

وشملت الارتفاعات سعر البلاديوم بـ 5.6% ليلص إلى 3,170.49 دولار للأوقية، بعد تسجيل أعلى مستوي له على الإطلاق إلى 3,172.22 مستهل جلسة اليوم.