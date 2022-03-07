الصحة تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 279 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 645 حالة، ووفاة واحدة

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 747,715 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 410 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 728,189 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9009 حالات وفاة

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