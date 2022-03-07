بالصور.. عمالقة شعر المحاورة ينثرون إبداعاتهم في “قاف الرياض” 

انطلق في ساحة العروض بالدائري الشرقي ويستمر 3 أشهر

تحت رعاية إمارة المنطقة، نظمت أمانة منطقة الرياض أمس السبت فعالية “قاف الرياض” المجتمعية، والتي التقى فيها شعراء المحاورة وسطأجواء تراثية في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي.

واستمتع الجمهور الغفير بإبداعات الشعراء حبيب العازمي و محمد السناني و محمد بن مشيط وسفر الدغيلبي وحمود السمي وعبدالله بنعتقان.

وتضمن “قاف الرياض” إقامة سوقًا شعبيًا استعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقعللأسر المنتجة، وأنشطة ثقافية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى منطقة متكاملة للمطاعم والكافيهات.

وتستمر الفعالية لمدة 3 أشهر، وتقام على مدى يومي الخميس والجمعة في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وذلك في إطار حرص إمارةالمنطقة وأمانة الرياض على تفعيل الأماكن العامة، وتنظيم الأنشطة والبرامج المجتمعية، وتعزيز القيم الأصيلة المتجذرة في الموروث الشعبي،وتوفير وجهات ترفيهية متعددة لسكان العاصمة وزوارها.