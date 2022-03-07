الجوف: 1357 مخالفة للمتهاونين بإجراءات #كورونا

أصدرت صحة منطقة الجوف 1357 مخالفة ضد المتهاونين بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وذلك خلال العام الماضي، اشتملت على 75 مخالفة ضد مزاولي المهن الصحية، وعدد 44 مخالفة للمؤسسات الصحية، وعدد 764 ضد الأفراد مخالفي تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية للمؤسسات الصحية 409 مخالفات، و38 مخالفة للإجراءات الصحية لمراكز الخدمات الطبية المساندة، وأخيرًا 27 مخالفة لقرارات الهيئة الصحية الشرعية.

وأوضحت أن فرق الالتزام الرقابية الميدانية نفذت 8836 جولة، كان عدد الجولات فيها للمؤسسات الصحية الخاصة 7105 جولات، وبلغ عدد الجولات على المنشآت الصحية الحكومية ومراكز الكلى 1333، فيما بلغ عدد جولات مراكز اللقاحات للتأكد من الإجراءات الاحترازية 398 جولة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات تلقى عدد 353 بلاغًا، قامت من خلاله بعمل 10 حملات خلال الفترة نفسها .