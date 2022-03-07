عاجل .. #السفارة_في_المالديف تحدد الشروط الإحترازية للسياحة

حددت السفارة السعودية في المالديف، اليوم الاثنين، اشتراطات الدخول لأراضيها بغرض السياحة.

وكشفت السفارة عبر تويتر، عن ضرورة إحضار نتيجة فحص PCR سلبي ، وذلك خلال قبل 72 ساعة من المغادرة إلى المالديف ويستثنى من ذلك فقط من أكمل الجرعات والأصغر من سنة.

وأشارت إلى أنه من اشتراط تعبئة الإقرار الصحي بالموقع الإلكتروني (https://imuga.immigration.gov.mv/ethd) ، وذلك خلال 48 ساعة قبل الوصول للمالديف، مع إظاهر حجز السكن لفترة الإقامةبالمالديف وتذكرة السفر للعودة.

وشددت على ضرورة الاحتفاظ بنسخة بيانات لجرعات التطعيم من التطبيقات المعتمدة، وذلك لاشتراط بعض المرافق في المالديف بهدف التحقق لأعمارهم 12 عاما فأكثر، ومن أكمل الجرعات ويقيمون بالجزر المأهولة بالسكان غير مطلوب منهم الـ PCR عند المغادرة.

كما شددت على ضرورة التأكد من الخطوط الجوية الناقلة للعودة إلى هل تطلب فحص PCR سلبي، وحال القدوم لرحلة المواصلة (ترانزيت) يكون اختبار الفحص السابق ساري خلال 24 ساعة، وإعادتة لمن تجاوز المدة.

وأوضحت أنه التنقل من وإلى المطاربالطيران الداخلي والبحرييجب التأكد من الاحترازية المطلوبة مثل النتيجة السلبية لفحص PCR سلبي مع العلم أ من أكمل الجرعات ويستثنى من ذلك.

وأكدت السفارة أنه حال ثبوت الإصابة بكورنا أثناء الإقامه في المالديف سيتم الحجر الصحي 7 أيام للمصابين و10 أيام للمخالطين، ويمكن إعادة الفحص بعد 5 أيام من الحجر على نفقتهم الشخصية .

وأوضحت أنه حال الرغبة في معرفة مستجدات متطلبات السفر ، التواصل مع الخطوط الناقلة أو الرجوع لأنظمة الدخول للمالديف المنشورة ببوابة وزارة السياحة بالمالديف على رابط https://tourism.gov.mv وموقع مصلحة الهجرة عبر رابط https://immigration.gov.mv.