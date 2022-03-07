“سعود الطبية” توجه نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وجهت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح لمرضى الجيوب الأنفية، بالتزامن مع حلول فصل الربيع وتأثر البعض بحساسية الأنف نتيجة الرياح.

وقال الدكتور جميل السويحب، استشاري الأنف والأذن و الحنجرة بالمدينة، إن النصائح تشمل التحقق من تقارير الطقس اليومية وإغلاق النوافذ والأبواب والبقاء داخل المنزل عند احتمال حدوث الغبار والرياح مرتفعًا، استخدام مكيفات وفلاتر ومرشحات الهواء لتصفية الهواء خلال ذروة الأعراض باعتباره مفيد للمرضى الذين يعانون من حساسية الأنف والجيوب الأنفية، استخدام القناع والكمامات عالية الجودة عند الخروج من المنزل وتجنب المناطق العشبية مثل الحدائق والحقول لتفادي المثيرات التحسسية.

وأضاف: الاستحمام قبل النوم يزيل المواد المسببة للحساسية من الشعر والجلد ويمكن أن يساعد في تقليل تلوث الفراش وتنظيف أماكن الجلوس وغرف النوم بشكل منتظم واستخدام مكنسة كهربائية مزودة بفلتر هواء عالي الكفاءة لتنظيف الغبار والأتربة كذلك استخدام الأرضيات الخشبية والفينيل القاسي بدلا من السجاد واستخدام الستائر والأثاث والمراتب والألحفة والوسائد المقاوم للحساسية او سهلة التنظيف، استخدام بخاخات المحلول الملحي بدون وصفة طبية بعد التواجد في الهواء الطلق لإزالة المواد المسببة للحساسية من بطانة الأنف مما يساعد في تقليل الأعراض بشكل ملحوظ عند كثير من المرضى .

وشدد على أهمية تجنب روائح الدخان والطلاء ومواد التنظيف والعطور القوية التي تعتبر من مثيرات التحسس الأنفي وبمراجعة الطبيب عندما تكون الأعراض شديدة أغلب اليوم أو عند حدوث مضاعفات مثل وزيز وصفير في النفس أو كحة مستمرة أو عدم ارتياح في النوم أو عندما تصبح الأدوية غير مجدية وفعالة في إزالة وتخفيف الأعراض.