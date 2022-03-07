ديوان المظالم يكشف سبب توقف منصة “معين الإلكترونية”

كشف ديوان المظالم، اليوم، أسباب توقف منصة معين الإلكترونية، مؤقتا، مشيرا إلى أن عطل فني طارئ، وأعمال الإصلاح جارية حاليا لعودة المنصة.

وتضم منصة معين الإلكترونية، ١٤ خدمة قضائية إلكترونية يتم عبرها إنجاز إجراءات في العمل القضائي للمستفيدين، دون الحاجة لمراجعة المحكمة، منها “خدمة الاستعلام عن حالة قضية، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، وخدمة مواعيدي، وخدمة قضاياي، وتقديم الدعوى إلكترونيًا، وتقديم طلب الاستئناف إلكترونيًّا، وخدمة إثبات الحضور، والاستعلام عن صحة الوثائق، والاطلاع على الأحكام، وتعديل بيانات التبليغ، وخدمة تبادل المذكرات، والاستعلام التفصيلي عن دعوى، وخدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى للمدعى عليه”.