خالد بن سلمان يكشف تفاصيل زيارته إلى قطر #عاجل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع زيارة إلى دولة قطر، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وكشف عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، تفاصيل الزيارة، قائلا: “بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- قمت بزيارة لدولة قطر الشقيقة، نقلت خلالها تحيات قيادة المملكة لسمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، واستعرضت مع سموه الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحثنا التعاون الدفاعي المشترك”.

وأضاف: “تربطنا بأشقائنا في قطر روابط أخوة ومصير مشترك، فالعلاقة مع قطر الشقيقة وقائدها الشيخ تميم بن حمد ترجمها حديث سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-قبل أيام بأننا أصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ فبحكمة قادتنا نحن ماضون جميعًا في تحقيق الخير والنماء لصالح أوطاننا”.