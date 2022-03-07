وفد من “هدف” يزور بريطانيا ويطلع على الممارسات المُطبَّقة عالمياً لتنمية المهارات والقدرات البشرية

زار وفد من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” برئاسة مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، المملكة المتحدة ، اطلع خلالها على دراسات سوق العمل البريطاني وأفضل الممارسات المطبقة والآليات والوسائل المستخدمة في عملية تأهيل وتنمية مهارات وقدرات رأس المال البشري، والطرق المستخدمة لدعم الأفراد والمنشآت ورفع مهارات العاملين حسب احتياج السوق.

وعقد وفد الزيارة الذي ضمَّ نائب المدير العام للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل والمدير التنفيذي للتحوُّل المهندس محمد المحيميد، اجتماعات مع إدارة التعليم وإدارة العمل البريطانية والجهات التابعة لها، حيث جرى استعراض الأعمال القائمة الحالية وعرض أفضل الممارسات وطريقة تكامل الأعمال بين الإدارات في تقديم الدعم إلى المستفيدين من البرامج.

كما زار الوفد فرع “Jobcenter plus”، واطلع على إجراءات العمل ورحلة المستفيد من الخدمات المقدمة من الفرع، وزار إدارة التجارة العالمية وعقد خلالها اجتماعاً مع مسؤولي إدارة معهد دراسات التوظيف وآخر مع مسؤولي إدارة مجالس المهارات القطاعية،وكذلك مسؤولي أكاديمية التعليم والتدريب التقني والمهني.

وتأتي هذه الزيارة، تماشياً مع رحلة التطوير التي أطلقها الصندوق في مجال تنمية المهارات ورفع مستوى قدرات الكوادر الوطنية، وتحسين جودة البرامج والخدمات والمبادرات المقدمة، من خلال الاطلاع والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية، وتطبيقها بما يخدم الوطنَ وأبناءَه.