قرار جديد بشأن ساعات عمل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تمديد ساعات الدوام بمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً؛ للتسهيل على المستفيدين من خدمات المشروع للحصول على عبوات زمزم المباركة بأسهل وأيسر الطرق.

وأوضحت الرئاسة أن هذا التمديد جاء تماشاً مع قرارات رفع الإجراءات الاحترازية، للتسهيل والتيسير على المستفيدين من خدمات مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم .