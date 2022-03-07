برنامج_التحول_الوطني يطلق تقرير إنجازات عام 2021

أطلق برنامج التحول الوطني -إحدى برامج تحقيق رؤية 2030- التقرير السنوي بعنوان “تحولٌ وطنيّ للحاضر والمستقبل”، الذي يستعرض أبرز إنجازات البرنامج التي تحققت خلال العام 2021، كما يُعرف بالبرنامج وأهدافه الإستراتيجية ومنظومته، إضافة إلى عرض أبرز التحديثات للبرنامج في مرحلته الثانية، التي تستمر من عام 2021 وحتى عام 2025.

يعد برنامج التحول الوطني أولى البرامج التنفيذية لرؤية 2030، إذ أُطلق البرنامج في عام 2016 خلال شهرين من إطلاق الرؤية، كما أنه أكبر البرامج التنفيذية من حيث الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، إذ يعمل البرنامج على تحقيق ما يزيد عن 35% من أهداف الرؤية الإستراتيجية.

ويهدف البرنامج إلى تطويـر البنيـة التحتيـة اللازمـة وتهيئـة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعـم التحول الرقمي، والإسهام في تنميـة القطاع الخاص، وتعزيـز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

وجاء في مقدمة تقرير كلمة لمعالي رئيس لجنة برنامج التحول الوطني عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمستشار في الديوان الملكي الوطني محمد بن مزيد التويجري، عبر فيها عن فخره بما حققته المملكة من إنجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والوطني، ودور رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في تحقيق ذلك التقدم، مشيدًا بإسهامات الجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني وفريق عمل برنامج التحول الوطني.

من جانب آخر، أشاد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون في كلمته بأبرز الإنجازات التي أُضيفت إلى سجل المملكة الزاخر في 2021، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، ومن ذلك تحقيق إنجاز غير مسبوق من قبل المؤسسة العامّة لتحلية المياه المالحة بتسجيل رقمٍ قياسيّ لأقلّ محطة تحلية استهلاكًا للطاقة في العالم، في إنجازٍ لاحق لتحقيقها أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة في العالم، وفي القطاع العدلي أتمَّ مشروع رقمنة الثروة العقارية ضمن مبادرات برنامج التحوّل الوطني رقمنة نحو 82 مليون وثيقة عقارية بنهاية عام 2021، من خلال معامل رقمنة مركزية هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، كما سجلت أرقام التطوع في المملكة ارتفاعًا متزايدًا على مدى السنوات، إذ تجاوزت أعداد المتطوعين والمتطوعات في المملكة 484 ألف متطوع في 2021، وتوِّجت تلك الجهود بالاحتفاء بالفائزين في الدورة الأولى من الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، والعديد من الإنجازات الأخرى التي وثقها التقرير.

واستعرض التقرير إنجازات برنامج التحول الوطني لعام 2021 مُصنفة إلى 7 أبعاد، تغطي نطاق عمل البرنامج في مرحلته الثانية (2021-2025)، هي تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والتحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، كما احتوى التقرير على قسم خاص بمؤشرات برنامج التحول الوطني لاستعراض مدى تقدم برنامج التحول الوطني من خلال أبرز مؤشرات قياس الأداء الرئيسة ومستهدفاتها، التزامًا بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء.

ويأتي هذا التقرير ليؤكد استمرارية مسيرة النجاح والإنجاز لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ويوثق الإنجازات التي تحققت في عام 2021 بلغة الأرقام، ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تصدر عن برنامج التحول الوطني.

وأتاح البرنامج امكانية الاطلاع على التقرير الإحصائي السنوي له عبر الرابط التالي: https://www.vision2030.gov.sa/media/jmocu0t4/annual-ntp-report-2021-ar.pdf.