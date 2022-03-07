عاجل.. شركة سعودية تقترب من شراء #تشيلسي من مالكه الروسي رومان أبراموفيتش

بدأت شركة الوسائل السعودية للعلاقات العامة والإعلان مباحثاتها لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي حيث تقوم مجموعة رين بدور المستشار المالي للمالك الروسي رومان ابراموفيتش، بحسب موقع “جول”.

وقالت مصادر للموقع الرياضي الكبير إن هناك ما لا يقل عن 10 مشترين جادين، مضيفة: “أطراف كثيرة مهتمة بشراء النادي، بما في ذلك الكونسورتيوم الأمريكي السويسري التابع لتود بويلي وهانسجورج ويس ورجل الأعمال التركي محسن بيرق، يمنح أبراموفيتش بعض الأمل في المطالبة بتقييمه الطموح للغاية البالغ 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)”.

وأضافت أن المجموعة السعودية أبلغت اهتمامًا لمجموعة رين، وهو بنك تجاري في نيويورك تعاقد معه تشيلسي للعثور على المشتري المناسب.

وأعلن أبراموفيتش قبل أيام قراره الرسمي بطرح نادي تشيلسي للبيع، دون التعجل لحين العثور على العرض المناسب.