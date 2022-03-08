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تدني الرؤية الأفقية في #الرياض و #الشرقية #صباح_الخير #طقس_السعودية

الرياض- الوئام:
8 مارس 2022 · < 1 minute
مدينة الرياض
مدينة الرياض

تتأثر أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض بعوالق ترابية وأتربة مثارة تحد من الرؤية الأفقية، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من مارس 2022.

وقال:  تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-36 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.

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