تسريبات جديدة حول آيفون SE 3 قبل ساعات من مؤتمر أبل 2022

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء، رسمياً مؤتمر أبل 2022، للإعلان عن هاتف آيفون الاقتصادي منخفض التكلفة، هاتف SE 3 لاستقطاب مستخدمي أندرويد.

وظهرت تسريبات جديدة اليوم ، كشف عنها “أبل دبليو دي”، حول وجود مواصفات إضافية لهاتف آيفون SE 3، متوقعا أن يطرح الهاتف، بالالوان” الأبيض والأسود والأحمر”.

كما يتوقع شحن الهاتف بين 25 مليون و 30 مليون وحدة خلال عام 2022 الجاري.

وحول سعه التخزين ، سيتوافر الهاتف بسعة 64 و و 128 و 256 جيجابايت.

كما سيحتوي الهاتف iPhone SE 3 على شريحة A15 داخلية بالإضافة لاتصال 5G، ودعم كل من اتصالات mmWave وSub-6GHz.