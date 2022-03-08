إصابات #كورونا العالمية إلى 448 مليونا 

أظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم قرب 447.9 مليون إصابة ، وتجاوز إعطاء القاحات 10.6 مليار درعة لقاح.

وأظهرت البيانات حتى صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وصول إجمالي الإصابات إلى 447 مليونا و 892 ألف حالة، وإجمالي الوفيات ستة ملايين وسبعة آلاف وفاة.

وسجل أجمالي إعطاء اللقاحات حول العالم عشرة مليارات و 607 ملايين جرعة.

كورونا في الهند

وسجلت إصابات كورونا في الهند 3933 إصابة ، وو108 وفيات، و8055 حالة شفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 42 مليونًا و971 ألفًا و308، كما بلغ إجمالي الوفيات 515 ألفا و210 وفيات، ووصل أجمالي حالات الشفاء إلى 42 مليونًا و406 آلاف و150 حالة.

كورونا في باكستان

كما سجلت إصابات كورونا في باكستان 378 إصابة و9 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية،.

ووصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 1515392 ، والوفيات 30281 وفاة، وحالات الشفاء 1455765 حالة.

كورونا في كوريا الجنوبية

وسجلت إصابات كورنا في كوريا الجنوبية 202,721 إصابة ود 186 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية .

ووصل أجمالي الإصابات إلى 4,869,691 إصابةن كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9,282 وفاة.