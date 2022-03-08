عاجل .. مصر: السيسي سيزور السعودية اليوم

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بأن الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي سيزور المملكة اليوم.

وقال “راضي” إن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية – السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وأوضح أن السيسي سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.