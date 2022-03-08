ارتفاع أسعار #الذهب في السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم 8 مارس 2022، ارتفاعا مستهل التعاملات الصباحية ، بالتزامن مع صعود بورصات الذهب العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، ليصل سعر اونصة الذهب لـ 2000 دولار لاول مرة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وارتفعت سعر جرام الذهب اليوم في السعودية ليصل عيار 24 إلى 241.13 ريال 64.30 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، في السعودية اليوم 221.04 ريال 58.94 دولار .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في المملكة اليوم، 210.99 ريال 56.26 دولار.

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وجاء سعر جرام الذهب الاقتصادي عيار 18 في السعودية عند 180.85 ريال 48.23 دولار ، وجاء سعر جرام الذهب الاقتصادى عيار 14 في المملكة 140.66 ريال 37.51 دولار.

سعر أونصة الذهب

وسجلت سعر أونصة الذهب بيع، في السعودية إلى 7،500.00ريال 2,000.00 دولار، كما بلغ سعر أونصة الذهب شراء، 7،503.75 ريال 2,001.00 دولار.

وارتفع سعر جنيه الذهب 8ج عيار 21 نحو 1،687.92ريال 450.11 دولار، وبلغ سعر جنيه الذهب 8ج عيار 22 نحو 1،768.30ريال 471.55 دولار، وصعد جنيه الذهب 8ج عيار 24، في السعودية اليوم إلى 1،929.05 ريال.