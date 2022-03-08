هيئة الحكومة الرقمية تعلن غدًا عن التوجهات الإستراتيجية وتدشن هويتها

تعلن هيئة الحكومة الرقمية غدًا الأربعاء، عن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية وتكشف عن هويتها الجديدة، إضافةً إلى إطلاقها لعدد من المبادرات، في حفل سيعقد في مدينة الرياض، برعاية معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

وأكدت الهيئة أن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ستعزز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين، وتسهيل ممارسة

الأعمال وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، إضافةً إلى زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم استدامة الموارد الطبيعية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، لتكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في الحكومة الرقمية على مستوى العالم بحلول العام 2030م.

يُذكر أن المملكة حصلت مؤخرًا على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها وفق مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وصنفت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير النضج الرقمي الصادر من البنك الدولي لعام 2021م، كما حققت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، الصادر عن المركز الأوروبي.