الليلة.. القمر يقترن بعنقود الثريا وهذه طرق رؤيته #دائما_راقب_السماء

يقترن القمر، اليوم الثلاثاء، بعنقود الثريا، بعد غروب الشمس وبداية الليل، بسماء السعودية والوطن العربي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس “فلكية جدة”، إن عنقود الثريا سيتواجد أعلى يمين القمر، ولن يتمكن الراصدين من رؤيته بالعين المجردة، بسبب التلوث الضوئي.

وأوضح “أبو زاهرة”، في بيان، أنه يمكن رصده بواسطة المنظار أو التصوير. مشيرا إلى أنه يشبه “نجوم الدب الأصغر؛ إلا انه ضبابي المظهر”.

واستطرد: “بالنسبة للأشخاص الموجودين في نصف الكرة الأرضية الشمالي؛ فعنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء، إلا أنه يظل في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

يذكر أن الثريا هو عنقود مفتوح يحوي 500 نجم، ويقع ضمن مجموعة الثور، ويعرف أيضا باسم “الشقيقات السبع”، نسبة إلى ألمع 7 نجوم به.