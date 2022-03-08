لن تنساها أبدا.. فيتنامي يهدي امرأة هدية مميزة في #اليوم_العالمي_للمرأة

قرر رجل فيتنامي أن يجعل اليوم العالمي للمرأة مميزا لإحدى نساء عائلته، فأهداها هدية تقدر بـ 7 مليارات دونج فيتنامي، وهو ما يعادل 307 آلاف دولار أمريكي.

وأحضر الرجل، المنحدر من مدينة “دا نانج” الساحلية في فيتنام، أن يهادي إحدى أقاربه هدية مميزة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، والهدية عبارة عن “باقة ورد”، و”قطع من الذهب”. بحسب ما نشرت صحيفة “في إن إكسبريس الفيتنامية”.

وأفادت الصحيفة بأن الرجل أحضر 100 قطعة ذهب، وذهب إلى صاحبة متجر ورود، وطلب منها تجهيزها كهدية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة؛ فإن قطعة الذهب الواحدة، من المائة التي أحضرها الرجل، تزن 37.5 جراما (ما يعادل 1.2 أوقية).

ونقلت المرأة عن صاحبة المتجر، التي تدعى لونج تي جياو، قولها إن الرجل دفع لها 20 مليون دونج فيتنامي لتحضير الباقة.

ويوم المرأة العالمي هو احتفال كل سنة يحل في 8 مارس، ويتم الاحتفال به منذ عام 1921، احتراما للمرأة وإنجازاتها العلمية والعملية في كل المجالات.