الأرصاد تحذر من عواصف ترابية وتقلبات جوية #عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية على معظم مناطق بالمملكة.

توقعت الأرصاد ، تأثر معظم مناطق المملكة بالتقلبات الجوية والعواصف الترابية، من يوم غد الأربعاء إلى السبت المقبل، لافتا أن سرعة الرياح السطحية يومي الأربعاء والخميس ستكون أكثر من 60كم/س على 4 مناطق “تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل”.

وأشار إلى تكون عواصف ترابية ستؤدي لشبه انعدام أو الانعدام للرؤية الأفقية ، بيمتد تأثيرها من مساء يوم غدا الأربعاء إلى يوم السبت ليشمل 8 مناطق “الرياض والقصيم والمدينة المنورة والشرقية وعسير ونجران والباحة والأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة.

كما توقع المركز تتأثر الأجزاء الساحلية لمناطق المدينة المنورة وتبوك ومكة المكرمة، بالعوالق الترابية والأتربة، وسيستمر ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، لتعاود في الانخفاض ابتداء من مساء يوم الخميس على مناطق شمال وغرب المملكة .