بمشاركة السعودية.. انطلاق مناورات تمرين “العلم الأحمر – 2022” في الولايات المتحدة

انطلقت مناورات “العلم الأحمر”، اليوم الثلاثاء، في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستمر لمدة عشرة أيام، بمشاركة القوات الجوية السعودية، وعدد من الدول الصديقة.

وشهد اليوم الأول من تمرين “العلم الأحمر” اجتماعات تحضيرية لمناقشة سيناريوهات التدريب، وتلاها تنفيذ الطائرات المشاركة لمهام قتالية معدة مسبقًا، تحاكي الحرب الحقيقية.

وكان من بين المهام القتالية الحرب ضد أهداف ثابتة ومتحركة، ومواجهة قوات معادية باستخدام نظم إلكترونية متطورة، والإسناد الجوي.

في السياق، قال المقدم الطيار الركن عادل بن سعيد أبو ملحه، مساعد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، إن “القوات الجوية تقوم بمهام وواجبات متعددة وهذا يتطلب أن تكون المهمة واضحة ومحددة”.

وأكد “أبو ملحه”، في بيان، أن “التمارين التي يتم التدرب عليها هي العمليات الجوية المضادة الدفاعية أو الهجومية، وعمليات الهجوم الإستراتيجي، وعمليات مضادة للقوات السطحية، متضمنة طلعات ليلية ونهارية”.

وأشار إلى التقنيات الحديثة المتوفرة، بجانب المساعدات التدريبية، وتبادل خبرات المشاركين، جاء من أبرز الفوائد المترتبة على التمرين، بما يتبعه من صقل المهارة وكفاءة الأطقم الجوية في المستقبل.