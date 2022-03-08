خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء #عاجل

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الوزراء.

ويُطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع جلالة ملك مملكة البحرين، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

ويتناول مجلس الوزراء يتناول مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد، من رئيس روسيا، ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.