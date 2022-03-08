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#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء #عاجل

متابعات الوئام
8 مارس 2022 · < 1 minute
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الوزراء.

ويُطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع جلالة ملك مملكة البحرين، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

ويتناول مجلس الوزراء يتناول مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد، من رئيس روسيا، ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

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