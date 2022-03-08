مؤشر الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات قيمتها 12.4 مليار ريال

أقفل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي”، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بمعدل 43.19 نقطة، ليغلق عند 12851.22 نقطة، خلال تداولات وصلت قيمتها إلى 12.4 مليار ريال.

وبحسب نشرة “واس” الاقتصادية”؛ سجل “تاسي” كمية الأسهم متداولة وصلت إلى 262 مليون سهم، خلال 480 ألف صفقة، ارتفعت فيها أسهم 95 شركة، فيما تراجعت أسهم 103 شركات.

في السياق؛ أقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” متراجعا 86.10 نقطة، ليغلق عند 24542.76 نقطة، بتداولات وصلت قيمتها 129 مليون ريال.

وبحسب “واس”، فإن كمية الأسهم المتداولة بلغ أكثر من مليون و350 ألف سهم، خلال 6469 صفقة.