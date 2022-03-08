بـ7 مليارات ريال.. وزارة الدفاع تبرم 10 تعاقدات لتعزيز ورفع الكفاءة القتالية #عاجل

وقعت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، لتعزيز ورفع كفاءة قدراتها القتالية، بقيمة تتجاوز 7 مليار ريال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن توقيع العقود جاء خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي 2022، الذي تنظمه هيئة الصناعات العسكرية، في الرياض.

وجاءت أول العقود مع مجموعة “نافال” العربية المحدودة، لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال.

وياتي التعاقد مع “نافال” بهدف تقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية.

في السياق؛ وقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة “هانوها” الكورية العسكرية، بأكثر من 3 مليارات ريال.

ويشمل العقد بناء قدرات دفاعية خاصة بالمملكة، شاملة توطين تلك القدرات، وإنشاء سلاسل إمداد أيضا.

كما شهد اليوم الثالث توقيع عقد مع شركة السلام لصناعة الطيران، بقيمة تتخطى مليار و700 مليون ريال.

وجاء التعاقد مع “السلام” بهدف تقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية.

كما أبرمت الوزارة عقدا مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، لصالح القوات الجوية.

وياتي التعاقد بمبلغ 400 مليون ريال، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات C130.

ولصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات؛ أبرمت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة “نورينكو” الصينية.

وجاء التعاقد “نورينكو” بقيمة 430 مليون ريال، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.

كما وقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة “أل أي جي نيكس وون” الكورية بمبلغ يتخطى 250 مليون ريال.

وجاء التعاقد مع “نيكس وون” لصالح القوات البحرية، فهدف الاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية.

وتشارك وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2022 بصفتها الشريك الرئيس للمعرض.