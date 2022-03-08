ولي العهد يصطحب الرئيس #السيسي في جولة بـ #الدرعية #عاجل

اصطحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية.

ويعد حي الطريف التاريخي، المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، نواة تأسيس الدولة السعودية المباركة.

وتجول الرئيس المصري،بصحبة سمو ولي العهد، في حي الطريف، وتفقد معالمه التاريخية وتراثه العمراني الفريد.

ويستعرض حي الطريف التراث المعماري الفريد نشأة الدولة السعودية الأولى منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – حتى العصر الحالي.