“التعليم” تحدد بداية الدوام الصيفي بالمدارس

حددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، بداية الدوام الصيفي في مدارس المنطقة للبنين والبنات اعتبارا من يوم الأحد، 20 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يكون بداية الاصطفاف الصباحي للبنين الساعة ٧:٠٠ صباحا وبداية الحصة الأولى ٧:١٥. وفي مدارس للبنات سيكون الاصطفاف الساعة ٦:٤٥ صباحا وبداية الحصة الأولى الساعة ٧:٠٠ صباحا، وزمن بداية اختبارات الفصل الثالث الساعة ٧:٠٠ صباحا.

من جانبه حددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، بداية الدوام الصيفي اعتبارا من يوم الاحد ١٧-٨-١٤٤٣ بحيث يكون الحضور الساعة ٦:٣٠ صباحا وبداية الحصة الاولى ٦:٤٥ صباحا في جميع المدارس الحكومية والاهلية “بنين وبنات”.