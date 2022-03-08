بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط الروسي، بعد التشاور مع الحلفاء.

وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء: “قرارنا حظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة”.

وأشار إلى إن العقوبات التي فرضتها واشنطن والحلفاء دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع، مضيفًا: “نعمل مع شركائنا الأوروبيين لوضع استراتيجية طويلة الأمد لوقف الاعتماد على النفط الروسي”.

وقال إن خطوة حظر واردات النفط الروسية ستؤلم الروس وستلحق الضرر بنا أيضا، لافتا إلى أن أمريكا تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية، مضيفًا أن كل واردات النفط الروسية لن تقبل في الموانئ الأمريكية بدءا من اليوم.