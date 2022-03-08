ماهي قصة طائرة “سموم” التي وقف أمامها ولي العهد والرئيس السيسي

وثقت “الوئام” خلال جولتها في معرض الدفاع العالمي عدداً من طائرات الدرونز المستوحاة أسماءها من أسماء الرياح في منطقة الخليج العربي والتي تم تصنيعها بشكل كامل بأيدي سعودية من قبل شركة انترا للتقنيات الدفاعية.

وتعتبر طائرة “سموم” طائرة استراتيجية تتميز بقدرتها على الطيران لمدة 50 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم، تعمل بنظام تحكم عن طريق الأقمار الصناعية، ويمكن استخدامها في نظام الاستطلاع وبعض المهمات الخاصة.

كما ضم المعرض الطائرة “عاصف 1” التي تتميز بقدرتها على الطيران في ظروف قاسية 16 ساعة متواصلة وعلى ارتفاع يصل الى 40 ألف قدم، وحمل أكثر من 20 كيلو جرام كحمولة إضافية، بالإضافة لخاصية الإقلاع والهبوط العامودي.

بالإضافة إلى طائرة “عاصف 2” التي تتميز بقدرتها على الطيران 6 ساعة متواصلة على ارتفاع أكثر من 15 ألف قدم في ظروف طيران قاسية، بالإضافة إلى قدرتها على حمل أكثر من 5 كيلو جرام كحمولة إضافية وخاصية الإقلاع والهبوط العامودي، كما يمكن استخدامها مدنياً وفي الاستطلاع.