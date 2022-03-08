السعودية تستعين بـ”تاليس” الفرنسية لتطوير الملاحة الجوية

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عزمها تطوير الملاحة الجوية بالاتفاق مع شركة تاليس الفرنسية، والتي طورت نظاماً جديدا حقق جائزة التميز والابتكار على مستوى الشرق الأوسط مؤخراً.

وفي هذا الاطار فقد أبرمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) وشركة تاليس الفرنسية (Thales)، اليوم، اتفاقية تعاون تجاري لنظام إدارة الصيانة على هامش فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس في العاصمة الرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، ومن جانب شركة تاليس نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأنظمة الأرضية والجوية، السيد سلومون كريستوف.

وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الجهتين لتسويق نظام إدارة الصيانة، إذ تختص “سانس” بتطوير النظام تقنياً وفنياً بما يتوافق مع متطلبات الجهات المستهدفة وفقاً لأعلى المعايير التشغيلية ضمن إطار السلامة، بينما تتولى “تاليس” تلبية متطلبات النظام من الناحية التجارية والتسويقية بشكل تنافسي يضمن الاستمرارية والتوسع في المستقبل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الإستراتيجي للإسهام في تعزيز مستهدفات الرؤية في توطين التقنيات والصناعات ورفع المحتوى المحلي، وتتمثل الخطوة التالية لتوقيع الاتفاقية في التأكد من جاهزية النظام من الناحية التشغيلية والتجارية، مع وجود خطة تسويقية متكاملة للتعريف بالنظام، بينما تندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار إستراتيجية الخدمات التجارية لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية والإسهام في تطوير أنظمة الملاحة الجوية.