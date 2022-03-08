عاجل… بولندا بديلاً لـ #روسيا في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في بيان رسمي اليوم تأهل المنتخب البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم على حساب نظيره الروسي.

وحسب “الفيفا” سيواجه المنتخب البولندي الفائز من مباراة المنتخبين التشيكي والسويدي، لتحديد المتأهل إلى مونديال قطر.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022” بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس الجاري، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

وفي الـ28 من فبراير الماضي قرر “الفيفا” و”اليويفا” في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم “قطر 2022” وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويبدو أن “الفيفا” استعجل باتخاذ قراره النهائي اليوم بتأهل المنتخب البولندي على حساب نظيره الروسي بعد أقل من 24 ساعة على تقديم الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضية “كاس” على قرار الاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” بحرمان الفرق الروسية من المشاركة بالبطولات.

في المقابل، تجاوب “الفيفا” مع طلب المنتخب الأوكراني بتأجيل مباراته ضمن المسار الأول للملحق الأوروبي أمام نظيره الإسكتلندي.