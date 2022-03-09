لأول مرة منذ 18 عاماً.. رئيس إسرائيل في #تركيا

يصل الى العاصمة التركية انقرة اليوم الأربعاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج كأول زيارة لزعيم إسرائيلي لأنقرة منذ 18 عاما وذلك بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، يبدأ الرئيس إسحاق هرتسوج والسيدة الأولى ميشال هرتسوج غدًا زيارة دولة إلى جمهورية تركيا.

وخلال الزيارة من الأربعاء إلى الخميس، سيلتقي الرئيس إسحاق هرتسوج برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في أنقرة وممثلي الجالية اليهودية في إسطنبول”.

وخلال الزيارة، التي يتم تنسيقها مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومكاتبهما، سيناقش الرئيسان مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات الإسرائيلية التركية وإمكانية توسيع التعاون بين الدولتين والشعبين في مختلف المجالات.