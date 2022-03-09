الدفاع_المدني يحذر من عواصف ترابية #عاجل

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع من عواصف ترابية مثارة تؤثر على المملكة ابتداءً من اليوم الاربعاء وحتى السبت المقبل ، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد عن تأثر مناطق ” الرياض ، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، عسير ، الباحة ، الشرقية ، نجران ، تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل ” بعواصف وعوالق ترابية مثارة تؤدي الى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية .

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء ، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ، حفاظاً على سلامتهم .