ارتفاع سعر الذهب في #السعودية.. 247.16 ريالاً لـ”عيار 24″

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، ارتفعا ملحوظا ، بالتزامن مع صعود سعر المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بالسعودية مستهل التعاملات، ليسجل 247.16 ريال (65.91 دولار)، وصعد سعر جرام الذهب عيار 22 بالمملكة إلى 226.56 ريال (60.42 دولار).

وشملت الأرتفاعات سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انشارا) في المملكة ، ليسجل 216.26 ريال (57.67 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وارتفع سعر جران الذهب الاقتصادي في السعودية، ليصل سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم، إلى 185.37 ريال (49.43 دولار)، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية ليسجل 144.18 ريال (38.45 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 7687 ريالًا (2050 دولارًا)، كما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21)، عند 1730 ريالًا (461.36 دولار).