الرياض: استرداد 15 مليون ريال من شركة مقاولات

تمكن الفريق الميداني في إدارة التسوية الودية بالرياض، من استرداد 15 مليون ريال من شركة مقاولات خلال يومين.

وقام الفريق التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بزيارة منشأة لشركة مقاولات والقيام بأنهاء دعوى جماعية بالصلح بين طرفيها بأولى مراحل التسوية الودية.

وتم الصلح بانتهاء العلاقة العمالية وصرف للمبالغ المستحقة من الأجور متأخرة والمكافأت نهاية الخدمة وأيضا بدل الإجازة.

وتجاوز أجمالي المبالغ المستردة بالدعوى 15 مليون ريال, مستحقات مالية، لقرابة 114 عامل من الجنسيات الـسعودية والعربية والآسيوية.