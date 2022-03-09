في شحنة برتقال.. ضبط 1.272 مليون قرص إمفيتامين مخدر

تمكنت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، من ضبط وافدَيْن بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، بحوزتهم 1.272 مليون قرص إمفيتامين مخدر ،مخبأة في شحنة برتقال،بالرياض.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة أسفرت عن ضبط (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدَيْن بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية قاما بتهريبها إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال.

وأضاف :تم القبض عليهما بمنطقة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.