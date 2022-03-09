التعليم: تطبيق الدوام الصيفي في مدارس الرياض

بدء تطبيق الدوام الصيفي في المدارس بتعليم الرياض مع بداية الفصل الثالث، وسيكون حضور الطلاب والطالبات الساعة 6:30 صباحًا على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 6:45 صباحًا.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء عن التطبيق للدوام الصيفي بجميع المدارس الحكومية والأهلية،يوم الأحد 17 شعبان الموافق 20 من شهر مارس، بداية من الفصل الدراسي الثالث.

وبين أنه وفق الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات الساعة 6:30 صباحًا على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، بحسب المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي.